Este plano subdivide-se em três vetores. A revisão da proposta da Comissão para o próximo quadro financeiro plurianual (QFP, 2021-27), incluindo medidas para o reforço dos recursos próprios da UE, tal como decidido pelo Conselho Europeu, a revisão do programa de trabalho da Comissão e ainda a criação do chamado fundo de recuperação destinado a garantir capacidade de resposta aos efeitos económicos causados pela pandemia. Como se trata de propostas interligadas, o órgão executivo quer apresentá-las em simultâneo.Dadas as divergências existentes no seio do Conselh o quanto à ambição da resposta europeia, Von der Leyen encetou conversações com os Estados-membros que pugnam por uma ação mais minimalista, nomeadamente Holanda, Áustria, Suécia, Dinamarca e Finlândia. No entanto, sabe o Negócios, este processo está demorado e não foi concluído, com aquelas capitais a persistirem na exigência de que o dinheiro do fundo de recuperação seja entregue aos países via empréstimos associados a condições.Recorde-se que, como revelou o primeiro-ministro português, António Costa, há uma larga maioria de Estados-membros que preconizam um modelo assente em subvenções a fundo perdido, enquanto por exemplo a Alemanha defende a conjugação de ambas as formas. A demora na negociação de Von der Leyen confirma a dificuldade em assegurar a unidade pretendida por Bruxelas.Von der Leyen já transmitiu internamente que o plano da Comissão deverá ser apresentado a 13 ou 20 de maio, contudo uma fonte da UE disse ao Negócios que nenhuma destas datas é vista como garantida, sendo mais segura a intenção de Bruxelas dar a conhecer o referido plano durante o presente mês.Essa mesma fonte lembra que são várias as condicionantes que ameaçam atrasar um processo que se quer célere. Pretende-se elevar para 2% o limite máximo dos recursos próprio no âmbito do fundo de recuperação em resposta à Covid-19, porém tal alteração exige não apenas a unanimidade dos 27 líderes europeus, como a ratificação por cada um dos parlamentos nacionais. Ou seja, é um processo moroso que pode travar a existência do fundo de recuperação já em 2020.Apesar de ter aprovado o pacote de medidas acordado no Eurogrupo que garantirá 540 mil milhões de euros para proteção dos Estados-membros, emprego e empresas, a UE gostaria de ter o fundo de retoma económica no terreno ainda em 2020 e não apenas em 2021, altura em que deve entrar em vigor o novo QFP, intenção distante de garantidaÉ que após cerca de dois anos de impasse sobre o novo orçamento da UE, permanece a divisão entre os "frugais" que querem fixar as contribuições nacionais em 1% da riqueza comunitária e o bloco de Estados-membros que pedem um reforço das contribuições para um orçamento ambicioso e sem cortes na coesão.Como tal, esta segunda-feira a comissão de orçamentos do Parlamento Europeu pediu à Comissão que apresente um plano de contingência para precaver a possibilidade de se chegar a 1 de janeiro sem 2021 sem um QFP operacional.No final do Conselho Europeu de 23 de maio, António Costa disse que a Comissão Europeia ficou mandatada para, até 6 de maio, apresentar uma nova proposta para o próximo orçamento de longo prazo da UE, já enquadrando o fundo de recuperação económica.Nesse encontro, os líderes europeus acordaram que esse fundo de retoma será financiado pela emissão de dívida por parte da Comissão, com base em garantias dos Estados-membros, porém ficaram aquém de um acordo sobre como poderá esse dinheiro ser distribuído por cada um dos países.O órgão executivo da União adiou também a realização da Conferência sobre o Futuro da Europa, prevista para começar a 9 de maio e decorrer durante dois anos A Comissão Europeia pretendia através desta iniciativa trabalhar sobre as novas prioridades da equipa chefiada por Von der Leyen, em particular as alterações climáticas e as transições energética e digital.Um outro pilar desta conferência passa pelo aprofundamento dos temas relacionados com os processos democráticos no seio do bloco europeu, nomeadamente as listas transnacionais para os candidatos ao Parlamento Europeu.