O eixo franco-alemão chegou a acordo sobre as linhas com que a UE deve coser a recuperação da pandemia. Berlim e Paris pedem um fundo de recuperação de 500 mil milhões de euros e propõem uma taxação "mínima" e "justa" ao setor digital, segundo um documento a que o Negócios teve acesso.

Numa altura em que persistem divisões sobre o graud e ambição da resposta da UE à crise, Merkel e Macron reuniram-se através de videoconferência para dar um sinal de unidade e assegurarem que, em conjunto, a Europa sairá "mais forte" desta crise.



Quando ao esperado fundo de recuperação, Merkel e Macron falam num instrumento "ambicioso e temporário" e executado no âmbito do próximo quadro financeiro plurianual (QFP, 2021-27) e propõem que a Comissão Europeia emita dívida "em nome da UE".



O fundo deve ascender a 500 mil milhões de euros, apoiar os setores e regiões mais atingidas pelo surto e "reforçar a resiliência, convergência e competitividade das economias europeia". Este último ponto significa que o instrumento de retoma deve ter uma componente de promoção da coesão, isto quando se sabe que cerca de metade das ajudas de Estado aprovadas no seio da UE são da Alemanha. Este fundo deve ainda contribuir para o reforço do investimento na transição para uma economia verde e digital, precisamente os pilares da estratégia da Comissão.



