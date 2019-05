Parlamento vai debater criação de uma Autoridade para as Condições de Arrendamento

A iniciativa é da deputada Helena Roseta, no âmbito do debate na especialidade da nova lei de bases da habitação. O objetivo é que exista uma entidade que possa fiscalizar atropelos à lei e condições de habitabilidade das casas arrendadas.

Uma autoridade com independência técnica e autonomia de decisão, que tenha por missão a promoção da melhoria das condições de arrendamento, a fiscalização do cumprimento da lei e a verificação das condições de habitabilidade das casas arrendadas ou subarrendadas, combatendo irregularidades e mercado paralelo. A proposta está em cima da mesa e foi apresentada esta quarta-feira pela deputada socialista Helena Roseta, no âmbito do processo legislativo de criação de uma lei de bases da habitação.

Trata-se de uma ideia da Juventude Socialista também subscrita pela deputada que, na nota justificativa entregue no Parlamento, lembra "o que se passa atualmente com a geração jovem, nomeadamente os estudantes deslocados, sujeitos a arrendamentos ou sub-arrendamentos precários e sem qualquer fiscalização, ou mesmo 'empurrados' para quartos em alojamento local, por preço exorbitante e também sem qualquer fiscalização".

Casos como estes passariam a estar sobre a alçada da Autoridade para as Condições de Arrendamento, entidade com poderes para "garantir uma atuação eficaz perante as violações da lei e a proteção dos arrendatários ou sub-arrendatários, muitas vezes em situação de grande fragilidade e irregularidade contratual, a que se sujeitam por absoluta falta de alternativa".





Por outro lado, teria também, entre outras, competências ao nível da verificação e fiscalização da realização de obras de conservação periódica, devendo no geral articular-se com outras entidades fiscalizadoras, nomeadamente os municípios.

