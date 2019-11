Portugal é o país da UE com maiores remessas de emigrantes

Os portugueses com residência fora do país fizeram remessas de 3,6 mil milhões de euros no ano passado, o que representa o valor mais elevado entre todos os países da União Europeia.





Os dados revelados esta terça-feira, 12 de novembro, pelo Eurostat, mostram que Portugal também apresenta o valor mais elevado da União Europeia quando é analisado o valor líquido das remessas (descontadas do dinheiro transferido por residentes em Portugal para o exterior).





O valor líquido ficou acima dos 3 mil milhões de euros, sendo que em segundo lugar surge a Roménia (2,7 mil milhões) e a Polónia (2,54 mil milhões de euros), países que também têm um elevado número de emigrantes.





No topo oposto estão países como França, Espanha, Alemanha e Reino Unido, que têm muito mais imigrantes a transferir dinheiro do que residentes no exterior a enviar dinheiro para o país. Em França, a diferença é superior a 5 mil milhões de euros, o que representa o défice mais elevado na UE.





No conjunto da União Europeia, o saldo é negativo: -24,6 mil milhões de euros, acima do registo de 2017 (-21,7 mil milhões de euros). Ou seja, os imigrantes na União Europeia enviam muito mais dinheiro para os seus países de origem, fora da Europa, (35,6 mil milhões de euros) do que os emigrantes europeus noutros países enviam para a UE (10,9 mil milhões de euros).





Já em 2017 Portugal era o país da UE com maior excedente de remessas dos emigrantes, também em redor de 3 mil milhões de euros.





Dados recentes da ONU mostram que Portugal tem mais de 2,6 milhões de emigrantes, estando a maior parte na Europa e perto de um terço na América do Norte.

Segundo o Eurostat, dos 3,6 mil milhões de euros que os emigrantes enviaram para Portugal no ano passado, 2,09 mil milhões foram provenientes de portugueses que vivem noutros países da UE. As remessas de emigrantes em países extra-UE totalizaram 1,5 mil milhões de euros.

Já no que diz respeito às remessas dos imigrantes para fora de Portugal, totalizaram 533 milhões de euros, mas apenas 96 milhões foram para países da UE. Para fora da UE, os imigrantes em Portugal enviaram para os seus países de origem mais de 400 milhões de euros.

O gabinete de estatísticas europeu ressalva que os dados referentes a Portugal dizem somente respeito às remessas de dinheiro de trabalhadores, pelo que são excluídas todas as transferências pessoais realizadas por não trabalhadores.

As remessas de emigrantes são uma importante rubrica para equilibrar a balança de pagamentos de Portugal. A balança corrente e de capital, que traduz as contas externas da economia, desceu para 0,4% do PIB em 2018, o valor mais baixo desde 2012 (0,2%). O rendimento secundário, maioritariamente remessas de emigrantes, aumentou ligeiramente para 1,2% do PIB, segundo revelou o Banco de Portugal em fevereiro deste ano.