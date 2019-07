Portugueses viajam mais e escolhem cada vez mais o estrangeiro

O número de viagens realizadas pelos portugueses nos primeiros três meses do ano aumentou 4,4% para os 4,7 milhões, nota o Instituto Nacional de Estatística num boletim sobre a procura turística dos residentes.





Entre os portugueses que decidiram viajar entre janeiro e março, aqueles que escolheram o estrangeiro como destino representaram 12,3% do total. Perdem assim em quota para as viagens "cá dentro", mas olhando à evolução, vê-se um crescimento consideravelmente superior: as deslocações para o estrangeiro aumentaram 22,4% relativamente ao período homólogo, enquanto as viagens dentro de Portugal subiram apenas 2,3%.