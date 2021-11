Preços do gás natural na Europa começam a ceder após sinais vindos da Rússia

Os preços do gás natural estão a ceder esta segunda-feira na Europa, perante os sinais de que a Rússia poderá estar a aumentar o abastecimento, tal como havia sido afirmado publicamente por Vladimir Putin.





Os preços estão a ceder, depois de terem subido esta segunda-feira. Esta era a data em que a Rússia deveria ter aumentado o abastecimento, mas tal não aconteceu. De acordo com a Bloomberg, há registo de um aumento de gás natural a chegar à Europa através da Ucrânia.

Além disso, a Gazprom conta também com alguma capacidade reservada para fazer chegar gás através da Eslováquia.

Os preços do gás natural já mais do que triplicaram este ano, com a Rússia a indicar que só poderia aumentar o fornecimento de gás natural à Europa quando as respetivas reservas estivessem completas.

A Europa parte para as estações do ano mais frias com os menores inventários de gás natural no espaço de uma década.

Em outubro, Vladimir Putin afirmou que a crise energética na Europa não é justificada apenas por perturbações no lado da produção, atribuindo responsabilidades à área política europeia. Na altura, o líder russo defendeu que os países europeus cometeram um "erro" ao contar com compras pontuais de gás natural em vez de assegurar contratos a longo prazo.