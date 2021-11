Europa pode enfrentar falhas de gás no inverno, avisa líder de gigante de “commodities”

A Europa arrisca-se a ter falhas de energia caso o inverno seja demasiado rigoroso, pelo menos de acordo com o CEO da Trafigura, uma das maiores empresas de "commodities". Em declarações feitas num evento do Financial Times, Jeremy Weir abordou o tema da falta de gás natural da Europa neste arranque da estação mais fria.

"Não temos gás natural suficiente neste momento, para ser franco. Não estamos a armazenar para o período de inverno", indicou. "Portanto há uma preocupação real de que se tivermos um inverno mais frio possamos ter algumas falhas de energia na Europa".

Leia Também Putin garante que Rússia está pronta para responder às necessidades de gás da Europa

As declarações do líder da Trafigura são feitas numa altura em que os aumentos do fornecimento de gás natural à Europa por parte da Rússia registaram apenas um aumento ligeiro. No mês passado Vladimir Putin indicou que a Rússia, o maior fornecedor de gás natural ao continente europeu, estava preparado para responder à procura. No entanto, os aumentos têm sido menores do que era antecipado.

Leia Também Preços do gás natural na Europa começam a ceder após sinais vindos da Rússia

Perante esse cenário, os preços do gás natural têm subido ao longo das últimas semanas. Só quando o fornecimento vindo da Rússia começou a aumentar é que foi registado um ligeiro alívio nos preços. Na ótica do CEO da Trafigura, a subida dos preços do gás natural tem sido "desafiante" para a indústria.