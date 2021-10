Putin garante que Rússia está pronta para responder às necessidades de gás da Europa

O Presidente russo afirma que a Rússia está preparada para fazer chegar à Europa gás natural para responder ao aumento da procura, em declarações citadas pela Bloomberg. As declarações de Vladimir Putin são feitas num momento em que a Europa está a ver os preços do gás natural disparar, gerando uma crise energética antes da chegada do inverno.

Na ótica de Putin, a crise energética na Europa não é justificada apenas por perturbações no lado da produção, mas também por questões de falhas nas políticas. O líder russo defende que os países europeus cometeram um "erro" ao contar com compras pontuais em vez de assegurar contratos a longo prazo.

A Rússia, que é o maior fornecedor a fazer chegar gás natural à Europa, afirma estar "preparada para discutir quaisquer passos adicionais" e chegar a um meio termo com os parceiros, afirma Putin, a propósito da Semana de Energia na Rússia, em Moscovo. De acordo com a Bloomberg, o líder russo terá criticado "as falhas sistemáticas" no sistema de energia e a cultura de "troca de culpa" sempre que as coisas não correm como esperado.

Os preços do gás e eletricidade têm estado a disparar na Europa, numa altura em que o continente se prepara para enfrentar o inverno. E, neste cenário, os abastecimentos abaixo do esperado vindos da Rússia têm pesado.

No domingo, Putin já havia afirmado que a Rússia estava disponível a ajudar a "equilibrar" o mercado europeu e a estabilizar os preços, considerando um possível aumento" no volume de gás fornecido à Europa. As reservas de gás na Europa estão em níveis baixos também devido a um inverno prolongado e a uma contribuição reduzida de energias renováveis devido às condições meteorológicas.