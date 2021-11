Programa do Governo para levar moradores para o interior sem adesão

O programa "Chave na Mão", anunciado pelo Governo em 2018 mas que só entrou em funcionamento em 2020, não está a ter adesão, indica esta segunda-feira o Jornal de Notícias O jornal cita o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), responsável pela implementação. A culpa da fraca adesão, indicam os autarcas do interior, prende-se com a demora na implementação da medida.De acordo com as regras do programa, o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana paga uma renda pela casa a quem se mude para um dos 165 concelhos de baixa densidade do continente e depois subarrenda-a através do programa de arrendamento acessível.