Mais de metade da bazuca para habitação "reservada" por 25 autarquias

Até ao final de fevereiro, o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) já celebrou acordos de colaboração com 25 câmaras, comprometendo-se com um financiamento que atinge 710 milhões de euros para resolver os problemas habitacionais nesses municípios.

Isso significa, segundo os cálculos apresentados pelo Público esta segunda-feira, 1 de março, que com apenas 25 autarquias estão já comprometidos mais de metade dos 1.251 milhões de euros de subvenções previstos no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para o programa de carência habitacional.

Arruda dos Vinhos, Lisboa, Almada, Oeiras, Matosinhos, Évora, Loulé, Lousada, Porto, Funchal, Alijó, Paredes, Torre de Moncorvo, Marvão, São João da Madeira, Mafra, Mirandela, Ribeira de Pena, Espinho, Idanha-a-Nova, Grândola, Alcanena, Silves, Viseu e Setúbal foram as Câmaras que já assinaram estes acordos.

O Ministério das Infra-estruturas e da Habitação, liderado por Pedro Nuno Santos, referiu ao mesmo jornal que há 30 autarquias que têm as suas Estratégias Locais de Habitação (ELH) ainda em avaliação.Outras dez já foram validadas pelo IHRU, estando prevista "para breve" a assinatura do compromisso. Feitas as contas, as 35 estratégias que já receberam "luz verde" do instituto público abrangem perto de 29 mil famílias em carência habitacional.