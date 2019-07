Proteção Civil pagou o dobro por golas antifumo que nada filtram e são inflamáveis

O ministro da Administração Interna mandou abrir um inquérito urgente sobre contratação de material de sensibilização para incêndios, na sequência de notícias sobre golas antifumo com material inflamável distribuídas no âmbito do programa "Aldeias Seguras".