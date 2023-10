Rendas pagas pelo empregador isentas de IRS

Os valores correspondentes a rendas para habitação, em regra tributados no IRS como rendimentos em espécie, vão ficar isentos de impostos e também não contarão para os descontos para a Segurança Social. A medida decorre da revisão do Acordo de Rendimentos e Competitividade, assinada este sábado entre o Governo e os parceiros sociais (com exceção da CIP e da CGTP).

Para as empresas que cedam habitação em imóveis próprios e de forma a incentivar a atribuição de ajudas à habitação, fica prevista uma redução do IRC por via da aceleração das depreciações fiscalmente relevantes relativas a imóveis destinados à habitação dos trabalhadores.

O documento, a que o Negócios teve acesso prevê uma "isenção de IRS e de contribuições sociais aplicáveis ao rendimento em espécie (...) relativo à cedência gratuita ou onerosa" de habitação permanente aos trabalhadores pela entidade patronal.

De fora ficarão os subsídios financeiros para pagamento de renda, que não serão abrangidos e a isenção aplicar-se-á tanto ao arrendamento como ao subarrendamento de habitações.

A isenção ficará limitada até aos valores previstos para o Programa de Apoio ao Arrendamento Acessível, determina o acordo. Por outro lado, não poderá aplicar-se a trabalhadores que integrem o agregado familiar da entidade patronal; a membros de órgãos sociais da entidade patronal; nem a trabalhadores que detenham direta ou indiretamente uma participação não inferior a 10% do capital social.



Ainda em matéria de habitação, o acordo prevê isentar para efeitos fiscais e contributivos os valores mobilizados no âmbito do Fundo de Compensação do Trabalho (FCT), para soluções de habitação dos trabalhadores.