Reservas de emergência só permitem abastecer 6 mil veículos prioritários

Se se confirmar a greve dos motoristas marcada para 12 de agosto, apenas 6 mil veículos prioritários conseguirão abastecer num dos 56 postos de abastecimento de emergência distribuídos pelo país, noticiou esta quarta-feira, 7 de agosto, o jornal Eco.





Esta publicação online escreve que as limitações na rede de emergência que está a ser preparada para minimizar os efeitos da greve foram comunicadas na terça-feira ao Governo.





Além destes postos há ainda uma outra rede onde constam 326 bombas de abastecimento que são destinadas a civis e nas quais será possível meter 15 litros de combustível.





No final da reunião que teve ontem lugar no Centro de Coordenação Operacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, assegurava que há "reservas de combustível acumuladas para mais de dois meses" e não existirem quaisquer problemas no que diz respeito às reservas destinadas a necessidades prioritárias.