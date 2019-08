Governo decreta emergência energética devido a greve

O Governo declarou esta quarta-feira a sitação de crise energética devido à greve dos motoristas de matérias perigosas, cujo início está agendado para 12 de agosto, anunciou o ministro do Ambiente e Transição Energética, Matos Fernandes.





O ministro sublinhou que a declaração permite colocar em operação a Rede Estratégica de Postos de Abastecimento (REPA) e colocar em prontidão os serviços.A REPA, detalhou Matos Fernandes, inclui 54 postos para veículos prioritários e 320 para o público em geral. O governante indicou ainda que foram equiparadas a veículos prioritários as viaturas para o transporte de valores e o transporte de leite e produtos agrícolas em fase critica de colheita. O ministro sublinhou que a REPA só entra em funcionamento com o ínicio da greve, ou seja, a 12 de agosto.Questionado sobre as queixas de que o número de postos da REPA no Algarve é reduzido, Matos Fernandes argumentou que "em situação normal o Algarve teria oito postos, por ser esta época conta com 22 postos na REPA". O ministo disse ainda que tem informações de que vários postos de abastecimento estão a comprar "o quádruplo do combustível que habitualmente adquirem".



A declaração de situação de crise energética abre a porta a várias medidas excecionais que incluem a possibilidade de racionar o fornecimento de combustíveis e a imposição de várias restrições à circulação automóvel.





O Executivo decretou a situação de alerta devido a crise energética na sequência da greve dos motoristas de matérias perigosas que tem início previsto para a próxima segunda-feira, 12 de agosto, e por tempo indeterminado.