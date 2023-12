Sai Costa, entra Pedro Nuno: nova energia sem "rutura" nem sombras

Partilhar artigo



Depois de quase duas horas de conversa, a imagem para a posteridade é a de um primeiro-ministro com uma maioria absoluta a despedir-se do seu sucessor no Partido Socialista (PS). Não necessariamente o seu escolhido.



António Costa deu o lugar a Pedro Nuno Santos como secretário-geral e abriu um "novo ciclo" para se "fazer melhor", com "nova energia" e sem ruturas.