EUA podem entrar em incumprimento da dívida a 1 de junho

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos advertiu na segunda-feira que o país pode entrar em incumprimento da dívida nacional a 1 de junho e instou o Congresso a aprovar rapidamente uma suspensão do tecto da dívida.Numa carta dirigida ao presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, Janet Yellen estimou que o Tesouro não poderá cumprir as suas obrigações governamentais "no início de junho, potencialmente a 1 de junho, se o Congresso não aumentar ou suspender o limite da dívida antes disso".Yellen sublinhou que, tendo em conta estas previsões, é "imperativo" que o Congresso atue o mais rapidamente possível para garantir, a longo prazo, de que o Governo poderá continuar a dispor dos fundos necessários para efetuar os pagamentos.A representante do Tesouro enviou uma carta idêntica, entre outros, ao líder dos democratas na câmara baixa, Hakeem Jeffries, ao líder do Senado, também democrata, Chuck Schumer, e ao conservador Mitch McConnell, principal figura da oposição republicana naquela câmara."Não podemos dar-nos ao luxo de esperar até 1 de Junho para nos unirmos, aprovar uma lei limpa para evitar o incumprimento e evitar consequências catastróficas para a nossa economia e para milhões de famílias americanas", afirmaram Schumer e Jeffries numa declaração conjunta.Chegou a altura, acrescentaram, de "pôr os interesses partidários para trás das costas e fazer o que está certo e o que é necessário para os americanos".O atual limite máximo da dívida é de 31,4 biliões de dólares (cerca de 28,5 mil milhões de euros) e foi atingido em 19 de janeiro. Nesse mesmo dia, o Tesouro acionou "medidas extraordinárias" para pagar as contas, mas mesmo assim foi sublinhado que a utilização destes instrumentos financeiros especiais se estendia apenas até 5 de junho.A Câmara dos Representantes, de maioria republicana, aprovou, a 26 de abril, um projeto de lei para aumentar o teto da dívida em troca de amplos cortes nas despesas públicas, mas esta iniciativa não deverá ter sucesso porque os democratas têm a maioria no Senado e a Casa Branca avisou que o Presidente, Joe Biden, vetará o projeto se este chegar ao seu gabinete."Os democratas não têm mais desculpas para continuar a obstruir (...). É altura de se sentarem e negociarem", afirmou o Comité Nacional Republicano num outro comunicado.Yellen advertiu que situações semelhantes no passado mostraram que "esperar até ao último minuto para suspender ou aumentar o limite da dívida pode causar sérios danos à confiança das empresas e dos consumidores, aumentar os custos dos empréstimos a curto prazo para os contribuintes e afetar negativamente a notação de crédito dos Estados Unidos".Na sequência da sua mensagem, Biden convocou McCarthy para uma reunião na Casa Branca em 09 de maio.Os Estados Unidos nunca chegaram a incumprir o pagamento da dívida nacional, mas de vez em quando são confrontados com essa possibilidade porque, ao contrário de outros países, o seu Governo só pode emitir dívida até ao limite estabelecido pelo Congresso.