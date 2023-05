Wall Street fecha no vermelho de olhos postos em Powell e Biden

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Wall Street terminou a sessão desta terça-feira no vermelho, com os investidores já de olhos postos na decisão da Reserva Federal (Fed) norte-americana que será proferida esta quarta-feira.





A sessão foi ainda pressionada pelo sentimento de preocupação sobre a possibilidade de os EUA poderem entrar em "default" a partir de 1 de junho, caso não haja um aumento do tecto da divida.





O industrial Dow Jones desvalorizou 1,08% para 33.684,53 pontos, enquanto o S&P 500 caiu 1,16% para 4.119,58 pontos.





Leia Também Praças europeias perdem mais de 1% e têm pior dia desde final de março

Já o tecnológico Nasdaq Composite registou uma queda de 1,08% para 12.080,51 pontos.



O banco central liderado por Jerome Powell anuncia esta quarta-feira, após uma reunião de dois días, se sobe ou não a taxa de juro diretora e em que dimensão.





O mercado aponta agora para a probabilidade de mais de 84% para que a Fed aumente a taxa dos fundos federais em 25 pontos, enquanto mira uma probabilidade de mais de 15% para que a autoridade monetária mantenha a taxa de juro diretora intocada num intervalo entre 4,75% e 5%.





Leia Também EUA podem entrar em incumprimento da dívida a 1 de junho

Esta terca-feira a porta-voz da Casa Branca, Karine Jeane-Pierre, afirmou que não está em cima da mesa a possibilidade de subir o tecto da divida para evitar um "default".





Esta segunda-feira, o Departamento do Tesouro alertou que a Federação norte-americana pode entrar em incumprimento da dívida já em junho.



Na próxima semana, Joe Biden reúne-se com os quatro principias líderes do Congresso para discutir este assunto na Casa Branca.