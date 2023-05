Leia Também EUA podem entrar em incumprimento da dívida a 1 de junho

salário médio por hora subiu 0,5% e os salários aumentaram 4,4% na comparação anual em abril, após uma subida para 4,3% em março.

A economia dos Estados Unidos criou 253 mil empregos em abril, acima dos 236 mil postos de trabalho gerados em março, revelou esta sexta-feira o Departamento do Trabalho dos EUA. Os analistas ouvidos pela agência Reuters esperavam a criação de 180 mil empregos.Entre setores destaca-se a área da saúde, a qual conseguiu criar mais 40 mil empregos, ainda assim abaixo do ganho mensal médio de 47 mil postos de trabalho, registado nos seis meses anteriores.Já os empregos em hotelaria e lazer mantiveram-se em alta, com a criação de mais 31 mil postos de trabalho.O setor da assistência social criou mais 25 mil empregos. Por sua vez, o setor financeiro viu o número de novos empregos crescer 23 mil em abril, com as seguradoras e atividades relacionada com este segmento a registarem um aumento de 15 mil. Este setor tem-se mantido praticamente inalterado nos primeiros três meses do ano.Por fim, destaque ainda para o setor público que criou mais 23 mil empregos em abril.Os números de criação de empregos nos dois meses anteriores foram revistos em baixa para um total de 149 mil postos de trabalho.A taxa de desemprego desceu dos 3,5% registados em fevereiro para os 3,4%, a mais baixa desde 1969. A projeção dos analistas apontava para 3,6%.Os dados divulgados hoje indicam ainda que o