Simulador do Doutor Finanças permite calcular salário líquido de 2020

O Doutor Finanças, empresa especializada em finanças pessoais e familiares, lançou o Simulador de Salário Líquido 2020, que explica como pode calcular o valor do salário líquido.

"Quando falamos do nosso Salário, ficamos todos muito atentos. Existe uma diferença substancial no valor que está declarado no contrato e o valor real que levamos para casa todos os meses. Com este simulador é muito fácil fazer os cálculos. Em poucos passos, conseguimos perceber o valor do nosso salário líquido e com isso fazer um planeamento mais acertado das nossas finanças", refere Rui Bairrada, CEO do Doutor Finanças.

O simulador tem por base as tabelas de retenção na fonte sobre o IRS (apenas disponíveis para o Continente).



"Para fazer os cálculos corretamente, é apenas necessário saber o valor do salário base e como são pagos os subsídios de férias e de Natal (se por inteiro, se em duodécimos), bem como o subsídio de alimentação – se é através de cartão refeição, ou se é pago como remuneração", refere um comunicado do Doutor Finanças.