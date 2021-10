Sondagens dão maioria ao primeiro-ministro japonês mas coligação pode perder lugares

A coligação liderada pelo primeiro-ministro japonês Fumio Kishida deverá manter a maioria nas eleições legislativas que hoje se realizam, mas poderá perder alguns lugares no parlamento, de acordo com uma sondagem da televisão pública NHK.A pesquisa de opinião efetuada pela emissora pública aponta para que o Partido Liberal Democrático (PLD) de Kishida e o seu parceiro de coligação, o budista Komeito, conquistem entre 239 a 288 lugares no parlamento de 465 membros, divulgou hoje a Associated Press (AP).A coligação governamental deverá conquistar entre 212-253 lugares e Komeito assegurar entre 27-35 eleitos, de acordo com as projeções.Os resultados combinados excederão a maioria parlamentar de 233 deputados, mas representarão uma perda relativamente aos 305 lugares que a coligação detinha anteriormente.Kishida, de 64 anos, foi eleito primeiro-ministro em 04 de outubro depois de vencer a disputa pela liderança do seu partido, e dissolveu o parlamento 10 dias após assumir o cargo, antecipando a realização de eleições.Nas eleições de hoje são chamados a votar cerca de 105,6 milhões de japoneses que irão eleger 465 deputados da câmara baixa da Dieta (Parlamento).Da totalidade dos lugares no parlamento 289 serão ocupados pelos candidatos mais votados em cada distrito eleitoral e 176 serão decididos por representação proporcional em 11 blocos regionais.Após as eleições, cujos resultados deverão ser conhecidos na segunda-feira, o partido ou coligação mais votado poderá empossar o seu candidato como primeiro-ministro numa sessão extraordinária do Parlamento.