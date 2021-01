Subida dos custos de transporte traz novo obstáculo à economia global

A falta de bens de consumo como toalhetes de papel e equipamentos para home office no início da crise de Covid-19 deu lugar à escassez de peças num dos setores mais integrados globalmente: a produção de automóveis.









A Volkswagen teve de cortar planos de produção na maior fábrica de automóveis do mundo na Alemanha e alertou que as restrições de oferta podem espalhar-se globalmente, ao mesmo tempo que a Honda Motor reduziu a produção em cinco fábricas da América do Norte enquanto tenta adquirir chips usados na produção de carros.





"As dificuldades do lado da oferta parecem ser mais pronunciadas nos EUA e na Europa, onde os prazos de entrega estão a desacelerar novamente", disse Rob Subbaraman, responsável global por research macro da Nomura Holdings, em Singapura. "Isso é negativo para a produção industrial no Ocidente e deve resultar numa redução mais forte dos stocks e pressão ascendente sobre os preços de produção."





A agravar os desequilíbrios industriais estão os problemas de transporte que assolam os setores de consumo e saúde, que ainda enfrentam a escassez de contentores disponíveis para transportar componentes e produtos acabados com origem na China, Taiwan, Coreia do Sul e outras potências de exportação da Ásia.





Nerijus Poskus, vice-presidente para oceano global da transportadora Flexport, com sede em São Francisco, calcula que o mundo precisa do equivalente a 500 mil contentores extra de 6 metros - aproximadamente o suficiente para encher 25 dos maiores navios em operação - para satisfazer a procura atual. Ao mesmo tempo, as taxas padrão de contentores em rotas transpacíficas estão quatro vezes acima do nível há um ano. E isso antes de se acrescentar sobretaxas de equipamentos e prémios para carregamento garantido.