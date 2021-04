Ténis, padel e golfe. Veja quais as atividades desportivas que reabrem a 5 de abril

A segunda fase do plano de desconfinamento inclui a reabertura de atividades desportivas classificadas pela Direção Geral de Saúde como de "baixo risco", que não impliquem contacto físico.



Segundo o comunicado do Conselho de Ministros, permite-se a abertura de "campos de tiro, courts de ténis, padel e similares". Podem também retomar a atividade os "circuitos permanentes de motas, automóveis e similares", bem como os "velódromos, hipódromos e pistas similares". Por fim, está prevista a reabertura de pistas de atletismo e campos de golfe.



Ainda no âmbito da atividade física, podem também reabrir os ginásios e academias, "estando proibida a realização de aulas de grupo".





Pode ainda retomar a "prática de atividade física ao ar livre, em grupos de até quatro pessoas".