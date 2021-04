Esplanadas e pequeno comércio podem reabrir a 5 de abril

O primeiro-ministro confirmou esta quinta-feira que as esplanadas e o pequeno comércio, com porta para a rua e menos de 200 metros quadrados, poderão reabrir na próxima segunda-feira, dia 5 de abril, em todos os concelhos do país.



Reabrem também as feiras e mercados não alimentares, mas apenas se receberem o aval do respetivo município. Museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares também poderão reabrir.



"Podemos dar o passo de avançar para as medidas de desconfinamento previstas para a próxima segunda-feira", declarou António Costa esta quinta-feira na conferência que se seguiu ao Conselho de Ministros.





Para já, a reabertura das atividades estende-se a todo o país, mesmo aos 19 concelhos que estão acima do limiar de risco. No entanto, "se em duas avaliações sucessivas os mesmos concelhos estiverem acima do limiar, nesses concelhos não devem avançar as medidas de desconfinamento" na fase seguinte, explicou Costa. Se numa segunda avaliação se mantiverem nesta situação, "devem ser objeto de medidas particulares".



No que toca ao comércio, o primeiro-ministro sublinha que nesta primeira fase, "as únicas lojas que poderão abrir serão as lojas de rua com uma área máxima de 200 metros quadrados, ponto final". No desconfinamento do ano passado, puderam reabrir as lojas com mais de 200 metros quadrados, desde que disponibilizassem apenas este espaço ao público.



Nas esplanadas, os grupos não poderão ser superiores a quatro pessoas, "e mesmo na esplanada devemos manter todas as cautelas", destacou o primeiro-ministro. As esplanadas poderão funcionar "em pleno", e se forem de um restaurante poderão servir almoços e jantares.