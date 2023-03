Terrenos rústicos que possam servir para habitação vão pagar mais IMI

O primeiro-ministro chamou-lhes “terrenos expectantes”, localizados no perímetro urbano e que podem ser urbanizados mas cujos proprietários não avançam porque estão à espera que se valorizem. As câmaras passam a poder avançar com a nova classificação, passando a cobrar IMI urbano.

