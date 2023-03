Porta 65 ajustado e com candidaturas abertas todo o ano

a Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) possam estar abertas ao longo de todo o ano. Além disso, cria uma nova forma de apoio, no âmbito do mesmo programa, para famílias com quebras de rendimentos e maior vulnerabilidade financeira.No que toca ao Porta 65 tradicional, a proposta do Executivo passa por deixar cair os períodos fechados de candidatura a apoios, alargando esse mesmo prazo, de forma contínua, a todo o ano.

Leia Também Câmaras dizem que plano para habitação ignora subida das taxas de juro

Adicionalmente, a atribuição do apoio deixa de obrigar a que o candidato faça coincidir a sua habitação permanente, para efeitos de atribuição do apoio, à sua morada fiscal, segundo uma nota explicativa das medidas.Este apoio funcionará na mesma plataforma do Porta 65 e em regime contínuo ao longo do ano, "o que significa que deixam de existir períodos e concursos fixados" por períodos fechados de tempo.A intenção do Executivo é que a alteração ao programa de apoios do IHRU comece a produzir efeitos a partir de junho, "pelo que o período de candidatura de abril ainda se manterá".