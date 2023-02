Ucrânia emite nota que assinala um ano de guerra. Há outra planeada em caso de vitória

Leia Também Guerra na Ucrânia: Um conflito que fez ricochete nas empresas

De um lado, três soldados erguem a bandeira da Ucrânia. Do outro, duas mãos atadas são uma aparente alusão aos crimes de guerra que Kiev atribui a Moscovo, alegações negadas pelo lado russo. Os símbolos constam da nota comemorativa que o Banco Nacional da Ucrânia apresentou esta quinta-feira, na sede da instituição em Kiev.Na véspera do dia 24 de fevereiro, data em que se assinala um ano da invasão russa, o banco pretende homenagear as forças armadas e a resistência dos ucranianos. A nota vai ter uma tiragem de 300 mil unidades."Para assinalar o aniversário da guerra, decidimos lançar uma nota comemorativa que representa, num pequeno pedaço de papel, um ano de emoções, padrões, conteúdos e símbolos icónicos, afirmou o governador do banco,

A nota demorou cerca de oito meses a ser desenhada e produzida e o banco pretende criar uma série de notas comemorativas que sirvam como um registo visual da guerra. Aliás, entre as notas já planeadas, está uma que celebra a vitória no conflito contra a Rússia e outra sobre a reconstrução da Ucrânia.



"Durante este ano, os ucranianos deram provas da sua força, do seu significado, da sua capacidade não só de resistir como de vencer, vencer sem perdoar quaisquer crimes de guerra. Esta vitória terá um custo elevado mas vai acontecer e será nossa", declarou Andriy Pyshnyi.