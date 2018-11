A UE chegou a propor que a Irlanda do Norte permanecesse dentro da união aduaneira e do mercado único europeu, contudo Londres rejeitou tal cenário considerando que o mesmo colocaria em causa a integridade do Reino Unido. Também os unionistas da Irlanda do Norte (DUP), de cujos 10 deputados depende o governo de Theresa May, rejeitam essa hipótese.



Por sua vez, Theresa May propunha o estabelecimento de um acordo alargado de comércio livre entre o conjunto do Reino Unido e a UE, hipótese recusada por Bruxelas que considera indivisíveis as quatro liberdades de circulação (bens, serviços capitais e pessoas). Recorde-se que um dos pressupostos do governo de May passa por recuperar a capacidade de controlo da imigração para o país.



Minutos antes da notícia de acordo ao nível técnico, a Comissão Europeia havia revelado um " plano de contingência" a adoptar num cenário de não acordo entre as partes quanto à relação futura dos dois blocos económicos. Por outro lado, representantes dos restantes 27 Estados-membros foram convocados para uma reunião na quarta-feira em Bruxelas, um encontro que tem como agenda de trabalhos a preparação para um cenário de não acordo. Contudo, tal não significa que a reunião se realize, embora sob pressupostos distintos.



A possibilidade de haver um acordo que evite uma saída desordeira (não preparada) do Reino Unido depois de concluídos os dois anos de período de transição que se inicia a partir de 30 de Março está a ser bem recebida pelos mercados, com a libra a disparar para máximos de meio ano contra o euro.



Nesta altura não são ainda conhecidos os contornos do texto que mereceu acordo ao nível técnico, faltando sobretudo conhecer os detalhes da solução encontrada para o problema da fronteira entre as duas Irlandas. Esta quarta-feira, o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, desvalorizou a fórmula que venha a ser encontrada, sustentando que o mais importante passa por assegurar um resultado satisfatório para todas as partes. Apesar de também Dublin insistir na necessidade de salvaguardar que na fronteira irlandesa não fossem reinstituídos controlos apertados, Varadkar defendeu que Bruxelas teria de ser mais "generosa" relativamente a Londres.



A questão relativa à fronteira entre a Irlanda (membro da UE) e a Irlanda do Norte (parte integrante do Reino Unido) foi o ponto em que foi mais difícil atingir consenso, com Bruxelas a exigir um mecanismo de salvaguarda que evitasse a imposição de uma fronteira física e rígida entre os dois países que pudesse pôr em causa o clima de paz das últimas duas décadas.