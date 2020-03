Depois de a Hungria ter aprovado medidas de emergência que permitem ao primeiro-ministro Orbán reforçar poderes e governar por decreto, a presidente da Comissão Europeia alerta que as mudanças "não podem durar indefinidamente" e reitera que as regras democráticas têm subsistir à crise sanitária.

Sendo certo que a nota da Comissão não menciona a Hungria, a alusão à duração indefinida das medidas que reforçam o poder do governo maioritário liderado por Orbán não deixa margem para dúvidas de que o aviso diz respeito ao primeiro-ministro húngaro.



Von der Leyen defende ainda que as medidas de emergência não podem ser adotadas "à custa" dos "valores fundamentais" da União e acrescenta que a "democracia não pode funcionar sem media livres e independentes".



As medidas aprovadas na Hungria estabelecem ainda penas de prisão até cinco anos para quem emita ou divulgue informações falsas e que agravem o clima de alarme junto da comunidade, o que dá uma capacidade quase discricionária ao poder central de decidir que informação pode, ou não, ser publicada na comunicação social.



A alemã prossegue defendendo que todas as medidas implementadas têm de respeitar o princípio da "proporcionalidade" e "não podem durar indefinidamente".



As medidas ontem aprovadas pelo parlamento da Hungria só podem ser levantadas após aprovação por pelo menos dois terços dos deputados. O partido nacional-autoritário de Orbán (Fidesz) tem maioria absoluta no parlamento.

