Santander lança programa de bolsas para alojamento de estudantes universitários

O banco pretende apoiar 40 estudantes com o pagamento de parte da renda na nova residência Livensa Living Porto Campus.

O Santander lançou um programa de bolsas para alojamento de estudantes universitários, em que estes têm de pagar apenas 100 euros por mês.

O programa vai atribuir 40 bolsas, correspondentes a 40 camas em quarto duplo, que serão comparticipadas por cada aluno com 100 euros por mês. "O banco e o nosso parceiro neste projeto - a nova residência Livensa Living Porto Campus – comparticipam com o restante valor", refere uma nota do banco.

Para a atribuição das bolsas, é dada maior preponderância aos estudantes em condições socioeconómicas mais desfavorecidas, mas são também valorizados critérios de meritocracia e distância geográfica.

Os estudantes terão de ter idade igual ou superior a 17 anos e máxima de 23 anos, média de entrada da universidade não inferior a 14 valores, e rendimento anual pessoal ou familiar per capita inferior a 10.894,00 euros.



A candidatura pode ser feita aqui.