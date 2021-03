Desemprego aumentou mais de 20% em metade dos concelhos. Veja a evolução no seu  

O desemprego acelerou no arranque deste ano em Portugal, com o confinamento a levar o número de desempregados inscritos nos centros de emprego a subir em fevereiro pelo terceiro mês consecutivo, atingindo um novo máximo desde maio de 2017.

Comparando fevereiro deste ano com o mesmo mês do ano passado, quando a pandemia não tinha ainda chegado em força ao país, o número de desempregados inscritos aumentou em 116.281, o que representa um agravamento de 36,8%.

Tendo em conta os 278 concelhos de Portugal Continental, o desemprego registado aumentou mais de 20% em 145, ou seja, mais de metade do total, de acordo com os cálculos do Negócios com base nos dados do IEFP. Em 40 municípios o aumento ficou acima de 50% nestes 12 meses, sendo que em três o desemprego mais do que duplicou: Faro, Odivelas e Castro Marim.

Em sentido inverso, apesar de um ano completo de pandemia, o desemprego desceu em 29 concelhos, o que representa mais de 10% do total.

No que diz respeito à variação entre fevereiro e janeiro deste ano, o desemprego registado aumentou em 158 concelhos (57% do total) e desceu em 120.

Para ver a evolução no seu município consulte o mapa em cima ou pesquise na tabela em baixo, que mostra o número de inscritos nos centros de emprego de cada concelho.