Desemprego aumentou para máximos de quase quatros no primeiro mês do segundo confinamento

O mercado de trabalho deu sinais negativos em janeiro, com o número de desempregados inscritos nos centros de emprego a aumentar em mais de 20 mil no espaço de um mês, atingindo máximos de maio de 2017.

De acordo com os dados publicados esta segunda-feira pelo IEFP, no fim do mês de janeiro de 2021 estavam registados, nos Serviços de Emprego do Continente e Regiões Autónomas, 424.359 indivíduos desempregados.

Os dados de janeiro mostram um aumento de 32,4%, ou mais de 100 mil, contra janeiro de 2020. Face a dezembro, o aumento foi de 5,5%, o que representa mais 22.105 pessoas desempregadas.

Foi o segundo mês consecutivo de aumentos e uma aceleração no ritmo de crescimento, que estava relativamente estável na última metade do ano passado.

Este forte crescimento para máximos de quase quatro anos poderá estar relacionado com o novo confinamento, que arrancou em meados do mês de janeiro e obrigou muitas empresas a fechar portas, ou a limitar a atividade.



