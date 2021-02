Economia portuguesa destruiu 99 mil empregos em 2020. Taxa subiu para 6,8%

"A população empregada foi estimada em 4814,1 mil pessoas e diminuiu 2,0% (99,0 mil) em relação ao ano transato", revela o Instituto Nacional de Estatística (INE). Os dados trimestrais confirmam que a quebra mais acentuada se deu no segundo trimestre do ano, refletindo o impacto do início da pandemia e do primeiro confinamento, altua em que desapareceram 134 mil empregos face ao trimestre anterior.



Nos dois trimestres seguintes verificou-se alguma recuperação, mais acentuada no terceiro trimestre (69 mil empregos recuperados) do que no quarto (60 mil) embora insuficiente para repor o nível de emprego: no último trimestre do ano passado ainda havia menos 48 mil empregos do que em período homólogo.

Os dados trimestrais confirmam que a quebra mais acentuada se deu no segundo trimestre do ano, refletindo o impacto do início da pandemia e do primeiro confinamento, altua em que desapareceram 134 mil empregos face ao trimestre anterior.Nos dois trimestres seguintes verificou-se alguma recuperação, mais acentuada no terceiro trimestre (69 mil empregos recuperados) do que no quarto (60 mil) embora insuficiente para repor o nível de emprego: no último trimestre do ano passado ainda havia menos 48 mil empregos do que em período homólogo.



No conjunto do ano a taxa de desemprego ficou nos 6,8%, abaixo dos 8,7% previstos pelo Governo, mas igualmente com oscilações marcadas pelo ritmo da pandemia e do primeiro confinamento, tendo-se situado nos 7,1% no final do ano passado.



A população desempregada, que foi estimada em 373,2 mil pessoas, diminuiu 7,7% (30,9 mil) em relação ao trimestre anterior, tendo no entanto aumentado em 20,8 mil pessoas (5,9%) face a período homólogo.



O INE sublinha, no entanto, que nem todas as pessoas que ficaram sem emprego foram classificadas como empregadas, uma vez que nem sempre estiveram disponíveis para procurar uma nova ocupação.



É o "aumento do número de inativos disponíveis para trabalhar, mas que não procuraram emprego" que explica que a taxa de subutilização do trabalho se tenha fixado nos 13,8% no último trimestre do ano, abrangendo 750 mil pessoas.



Este indicador, que agrega a população desempregada, os inativos não disponíveis para trabalhar, ou o subemprego, recuou face ao trimeste anterior (em 63,4 mil pessoas) mas aumentou face ao homólogo (em 72 mil).



Verifica-se um movimento semelhante no caso da população empregada ausente do trabalho ainda antes deste segundo confinamento: na semana de referência do quarto trimestre de 2020 diminuiu 47,8% (396 mil) em relação ao trimestre anterior e aumentou 26,0% (89 mil) em termos homólogos.







A população empregada em Portugal diminuiu 2%, em média, no ano de 2020, de acordo com os dados publicados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. Trata-se da redução mais acentuada desde 2013 e representa uma diminuição de 99 mil empregos em comparação com o ano anterior.(Notícia em atualização)