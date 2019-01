Desemprego em Portugal há três meses abaixo da média da UE. Não acontecia desde 2005

A taxa de desemprego em Portugal estabilizou em setembro, outubro e novembro nos 6,6%, um mínimo de setembro de 2002. Os dados revelados esta quarta-feira, 9 de janeiro, pelo Eurostat mostram que o desemprego português está abaixo da média (6,7%) dos países da União Europeia há três meses. Desde o final de 2005 que tal não acontecia.



Em 2017, no ano em que a economia cresceu ao maior ritmo em quase duas décadas, o mercado de trabalho melhorou de tal forma que a taxa de desemprego em Portugal passou a estar abaixo da média da Zona Euro. Esta média dos países da moeda única é particularmente penalizada por grandes economias como a de França, a de Itália ou a de Espanha onde a taxa de desemprego continua perto ou até acima dos 10%.





Contudo, a taxa de desemprego em Portugal ainda estava acima da média dos países da União Europeia. Isso mudou em setembro quando a taxa caiu para os 6,6%, abaixo dos 6,7% da média da UE. Ambas estagnaram em outubro e novembro, contabilizando-se assim três meses consecutivos em que a taxa de desemprego de Portugal está abaixo da média dos 28 Estados-membros.





De acordo com a série histórica do Eurostat, é a primeira vez que tal acontece desde 2005. Desde agosto de 2005 que o desemprego em Portugal fica acima da média da União Europeia. Antes dessa data e, pelo menos, desde 2000, que a taxa de desemprego em Portugal era mais baixa do que a média da UE.



Em novembro, a taxa de desemprego da União Europeia fixou-se nos 7,9%, baixando face aos 8% de outubro e alcançando o valor mais baixo desde outubro de 2008. A taxa de desemprego da média dos 28 Estados-membros está em mínimos de 2000, ano em que a série histórica mensal começou.





Em termos homólogos, a taxa de desemprego baixou em todos os Estados-membros, exceto na Estónia onde se manteve estável. A maior queda é registada pela Croácia (dos 10% para os 7,8%). Ainda não há dados de novembro para todos os países, incluindo a Grécia que tem a maior taxa de desemprego da UE.