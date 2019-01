Os números provisórios do INE indicam que a taxa de desemprego manteve-se nos 6,7% em dezembro. Contudo, o número definitivo só será conhecido daqui a um mês. Face a dezembro de 2017, a taxa de desemprego desceu 1,2 pontos percentuais.



"Em dezembro de 2018, a população desempregada – cuja estimativa provisória foi de 346,2 mil pessoas – manteve-se praticamente inalterada em relação ao mês anterior (novembro de 2018)", esclarece ainda o gabinete de estatísticas, assinalando que, ao mesmo tempo, a população empregada aumentou assim como a população ativa.



A população empregada fixou-se nos 4,84 milhões de pessoas, o que correspondeu a uma taxa de emprego de 62,3%. A população ativa foi de 5,18 milhões de pessoas. A taxa de atividade situou-se em 66,7%.



Estes valores são ajustados de sazonalidade e mensais. Os dados trimestrais sobre o quarto trimestre - que vão indicar o valor final para o ano de 2018 - serão divulgados no início de fevereiro.



O Governo prevê que a taxa de desemprego desça para os 6,9% em 2018. Para este ano o Executivo conta com uma redução da taxa de desemprego para os 6,3%.



(Notícia atualizada pela última vez às 11h30)

A taxa de desemprego fixou-se em 6,7% em novembro do ano passado, mais 0,1 pontos percentuais do que anteriormente divulgado , segundo os dados revelados esta quarta-feira, 30 de janeiro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). A estimativa provisória para dezembro, que será confirmada no próximo mês, aponta para uma estabilização nos 6,7%.A revisão em alta da taxa de desemprego em novembro de 2018 para 6,7% implica que esta tenha aumentado ligeiramente face aos 6,6% registados em outubro e setembro - altura em que atingiu um mínimo de setembro de 2002.