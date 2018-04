Governo promete estender restrições aos contratos a prazo à Função Pública

O Governo defendeu esta quarta-feira que a redução da duração máxima dos contratos a prazo para dois anos, que foi proposta para o sector privado, também deve abranger as "carreiras gerais" da Função Pública.





As declarações foram prestadas pelo ministro do Trabalho, Vieira da Silva, aos jornalistas, um dia depois de o Negócios ter evidenciado a diferença entre as regras do sector público, mais favoráveis ao empregador, e as restrições propostas para o sector privado. Na altura o ministério da Segurança Social não afastou novas medidas de "combate à precariedade" mas também não se comprometeu com a harmonização das leis.

"Creio que há um conjunto de questões, como por exemplo, a duração dos contratos a termo, que, para as carreiras gerais da Administração Pública, nada justifica que não seja exactamente igual ao que passará a ser no sector privado", afirmou o ministro aos jornalistas, em declarações inicialmente citadas pelo Eco.