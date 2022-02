Minho vai oferecer mais de 750 empregos a engenheiros no dia 15

Nos próximos dias 14 e 15 de fevereiro, a Escola de Engenharia da Universidade do Minho realiza a iniciativa online "Dias do Emprego - Tomorrow Needs You", durante a qual "está prevista a participação de várias empresas de âmbito nacional e internacional a apresentarem mais de 750 oportunidades de carreira nas áreas de Engenharia e Design", avança a promotora do evento, em comunicado.

No dia 15, pelas 15 horas, irão decorrer apresentações das oportunidades de carreira das empresas BorgWarner, Continental, grupo Casais, Primavera BSS e Sonae Arauco, num dia em que as duas dúzias de empresas participantes "vão estar disponíveis para divulgar as suas oportunidades e interagir com os alunos e antigos alunos nos stands virtuais".

Antes, pelas 14 horas, realizar-se-á um "workshop" subordinado ao tem "Construção de Currículo no LinkedIn", com Pedro Caramez.

Para a manhã do primeiro dia do evento está prevista a realização de uma mesa redonda que deverá reunir António Cunha, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, e representantes dos municípios de Barcelos, Braga, Famalicão e Guimarães, para debater o tema "Emprego, Território e Qualidade de Vida", entre outras questões relacionadas com a atratividade das cidades para as empresas e a retenção de talento.

O programa conta ainda com um debate relativo à empregabilidade na região e com sessões de formação.

"Este é o evento de emprego em Engenharia e Tecnologia que agrega o maior número de oportunidades de dissertação, estágios e empregos da região, não se centrando apenas nesta temática, uma vez que o espaço de debate acerca da empregabilidade, território e qualidade de vida é hoje de extrema relevância para o planeamento das empresas nas suas ações futuras", enfatiza Pedro Arezes, presidente da Escola de Engenharia da Universidade do Minho.