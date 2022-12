Quase 70% dos portugueses esperam aumento salarial em 2023

A maioria dos portugueses, 68%, acredita que vão ter um aumento no próximo ano, e desses, 64% esperam que o aumento seja superior à inflação. Caso o aumento não se verifique, 23% afirma estar pronto para procurar outro emprego.



Estas são as conclusões de um estudo da agência de recrutamento Robert Walters, realizado em Portugal em setembro deste ano, que entrevistou 380 pessoas das áreas das finanças, tecnologia, recursos humanos, engenharia, e também da área jurídica, vendas e marketing.





Tal como o Negócios noticiou, os preços nas cadeias de abastecimento globais atingiram novos recordes. Exemplo disso foi o pico de 12,1% da inflação no mês de outubro. Esta subida repentina da inflação, resultante sobretudo da invasão russa da Ucrânia, aumentou a percentagem da população a viver com dificuldades. Por estas razões, muitos são aqueles que procuram melhorar a sua qualidade de vida ao tentar negociar o seu salário.





No entanto, de acordo com o estudo da Robert Walters, alguns profissionais não querem arriscar pedir um aumento. As principais razões passam por colegas que já foram despedidos, a empresa para a qual trabalham ter sido muito afetada pela covid-19, falta de confiança e o facto de já terem sido informados de que não iriam receber um aumento.





Além do salário, existe ainda a questão do bónus anual, com 10% dos inquiridos a admitir ter recebido uma confirmação do bónus para o ano que vem. Já 38%, apesar de não terem confirmação, estão a contar receber o bónus. Apenas 16% não estão a contar com o bónus e 7% tiveram a confirmação de que não vão receber o bónus.





Das empresas entrevistadas, 31% afirmam dar o bónus para posições de diretor/gestor (11 a 15% de bónus) e 42% para nível executivo (mais de 20% de bónus).