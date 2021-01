Alemã Schaeffler abre mais 70 vagas de emprego em Portugal

A subsidiária portuguesa da alemã Schaeffler, que detém uma fábrica de rolamentos e engrenagens para carros nas Caldas da Rainha, abriu um novo ciclo de contratações, tendo entregue essa missão à empresa de recursos humanos Multitempo.

"A Multitempo está à procura de candidatos para preencher 70 vagas na área de produção automóvel - operadores de produção - para a Schaeffler Portugal", anunciou a empresa, em comunicado.

Os candidatos deverão ter a escolaridade mínima de 9º ano, disponibilidade de horário para trabalhar em regime de turnos rotativos, "idealmente meio de transporte próprio e experiência profissional em fábrica", realça a Multitempo.

As funções dos candidatos escolhidos passam por acompanhamento da linha de produção, montagem do produto final, preparação e arrumação de peças.

Entretanto, tendo em conta o atual confinamento e medidas de circulação em vigor, o processo de recrutamento decorre de forma online através de resposta a candidatura.





"As equipas da Multitempo farão a seleção e marcação de entrevistas, respondendo a todas as questões sobre as funções e garantindo todo o acompanhamento e formação aos candidatos selecionados para este projeto", compromete-se a empresa de recursos humanos.

O grupo germânico Schaeffler, que emprega aproximadamente 84 mil pessoas, é considerado mundialmente uma referência no setor industrial pelos seus componentes e sistemas de alta precisão para aplicações de motor, transmissão e chassis, assim como pela sua vasta gama de soluções de rolamentos para um grande número de aplicações industriais.