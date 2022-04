“Se tivéssemos de reagir à inflação estávamos constantemente a alterar salários"

O presidente da CIP coloca-se do lado do Governo e contra a oposição ao defender que o Estado e as empresas não devem responder ao aumento de preços com aumentos salariais, sob pena de gerarem mais inflação.

"Se o Governo ou as empresas tivessem de reagir imediatamente ao valor da inflação estávamos constantemente a alterar salários e a inflação dos salários levaria inevitavelmente a inflação sobre inflação", disse António Saraiva, à entrada de um reunião de concertação social sobre as linhas gerais do orçamento do Estado. "Tem de haver aqui uma moderação, não podemos ser cegos e pensar que o problema da inflação se resolve com aumento de salários", disse.





"O problema da inflação é um todo que tem de ser resolvido articuladamente", insistiu. Questionado sobre se a perda de poder de compra dos trabalhadores não prejudica de alguma forma as empresas, Saraiva respondeu que é "o mesmo problema que as empresas têm no exponencial aumento das matérias-primas, na escassez da mesma, nos elevados custos energéticos"."Se queremos compensações salariais dos cidadãos – o que é compreensível – temos de ter condições nas empresas para sustentadamente conseguir suportar esses desejáveis mas sustentados aumentos salariais", concluiu.



O presidente da CIP, que responde em nome dos seus associados, coloca-se assim do lado do Governo, que não alterou o que tinha previsto a nível da política de rendimentos, mantendo atualizações salariais na Função Pública de 0,9% num ano em que estima que a inflação chegue a 4%.



O Governo tem defendido que aumentos de salários (ou de pensões) poderiam alimentar uma espiral recessiva, enquanto não do lado dos partidos da oposição (BE, PCP e PSD) que defenderam que os aumentos de salários e pensões deveriam adaptar-se ao novo cenário.



Sobre as medidas detalhadas esta segunda-feira António Saraiva considerou que são "bem-vindas" mas, nalguns casos, "insuficientes".



Já Lucinda Dâmaso, da UGT, defendeu o oposto: "Pensões e salários têm de aumentar", disse, considerando que as medidas já conhecidas são insuficientes.