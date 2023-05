Taxa de desemprego na Zona Euro abranda para os 6,5% em março

Leia Também Taxa de desemprego na Zona Euro estável nos 6,6%

A taxa de desemprego, já ajustada à sazonalidade, fixou-se nos 6,5% em março, abaixo dos 6,6% registados em fevereiro, divulgou esta quarta-feira o Eurostat.Face ao mesmo período do ano passado, o desemprego também baixou, uma vez que em março de 2022 se fixava nos 6,8%.Já no conjunto da União Europeia (UE), a taxa de desemprego foi de 6%, em linha com o valor registado em fevereiro deste ano e ligeiramente abaixo dos 6,2% de março do ano anterior.No total, o "Eurostat estima que 12.960 milhões de pessoas estavam desempregadas na União Europeia, das quais 11.010 milhões na Zona Euro, em março", refere o instituto, acrescentando que este valor representa um decréscimo de 155 mil pessoas na UE e de 121 mil na Zona Euro face ao mês anterior.Já comparativamente a março de 2022, "o desemprego desceu em 353 mil pessoas na UE e em 365 na Zona Euro", denota.Em Portugal, existiam 363 mil pessoas desempregadas em março deste ano, o que corresponde a uma taxa de desemprego de 6,9%. A taxa mais elevada no mês em causa verifica-se em Espanha, com 12,8%, o que equivale a 2.128 desempregados.O desemprego jovem foi de 14,3% tanto na União Europeia como na Zona Euro, tendo abrandado face ao mês anterior, em que se fixou nos 14,5% e 14,4%, respetivamente.O Eurostat estima que, em termos reais, 2.763 milhões de pessoas com idade abaixo dos 25 estavam desempregadas no conjunto da UE. Só na Zona Euro eram 2.264 milhões."Comparado a fevereiro de 2023, o desemprego jovem diminuiu em 33 mil na UE e em 14 mil na Zona Euro", revela o instituto europeu de estatística. Já face a março do ano anterior, desceu em 105 mil no bloco europeu e em 91 mil na Zona Euro.Entre as mulheres, a taxa de desemprego fixou-se nos 6,3% na UE, enquanto entre os homens foi de 5,6%.