Taxa de desemprego sobe para 6,3% no último trimestre de 2021

A taxa de desemprego aumentou para 6,3% no quarto trimestre de 2021, quando no trimestre anterior era de 6,1% segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Apesar da subida, a média anual da população desempregada diminuiu 3,4% em relação a 2020.Os dados revelam que, no quarto trimestre, havia mais 11,9 mil pessoas desempregadas em Portugal do que no trimestre anterior. A população desempregada nos últimos três meses do ano foi estimada em 330,6 mil pessoas, tendo-se registado uma diminuição de 11,4% (42,6 mil) relativamente ao período homólogo.Por outro lado, a população empregada manteve-se "praticamente inalterada", depois de, no terceiro trimestre do ano, ter sido registada a subida mais elevada desde o início da série , que começa em 2011. Ao todo, o INE dá conta de que estavam empregadas 4.879 mil pessoas no último trimestre do ano.Em comparação com o mesmo período de 2020, o emprego acelerou 3,1%, com mais 148,4 mil pessoas empregadas.Do total de população empregada, 455,5 mil pessoas (9,3%) trabalharam sempre ou quase sempre a partir de casa com recurso a tecnologias de informação e comunicação, ou seja, em teletrabalho. Trata-se da "menor proporção deste indicador desde que começou a ser acompanhado no segundo trimestre de 2020".A taxa de subutilização do trabalho, um indicador complementar ao do desemprego, registou também uma queda de 0,2 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior, com um total de 630,1 mil pessoas abrangidas. Já a população inativa, com 16 e mais anos, manteve-se praticamente inalterada face aos três meses anteriores (3.612,1 mil pessoas).No acumulado do ano de 2021, a média da população empregada foi de 4.812,3 mil pessoas, tendo-se registado uma subida de 2,7% face a 2020. Em contraciclo, a população desempregada registou uma variação contrária: diminuiu 3,4% em relação ao ano anterior, tendo-se fixado em 338,8 mil pessoas.A taxa de desemprego fixou-se, por isso, em 6,6% em 2021, um valor ligeiramente abaixo das previsões do Governo, que apontava para uma taxa de desemprego de 6,8%. A percentagem fica ainda abaixo dos 7,3% previstos pelo Conselho de Finanças Públicas (CFP) e dos 6,9% avançados pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).Já a taxa de desemprego jovem aumentou para 23,4%, mais 0,9 pontos percentuais do que no ano anterior. Já os desempregados de longa duração aumentaram 10,1 pontos percentuais para 43,4% em 2021.(notícia atualizada às 11h42)