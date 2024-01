Taxa de desemprego mantém-se nos 6,6% em novembro

A taxa de desemprego manteve-se nos 6,6%tendo aumentado uma décima em relação a novembro de 2022, revelam os dados provisórios divulgados esta segunda-feira pelo INE.Inicialmente, o INE t inha estimado uma taxa de desemprego de 6,7% em outubro, que nos dados definitivos é agoraEm novembro, segundo dados provisórios,face ao mês de outubro (0,2%) e ao mês homólogo.O número de 348,5 mil desempregados recuou 1,1% em relação a outubro eA subutilização do trabalho, um indicador alternativo que soma à população desesempregada o subemprego a tempo parcial (148 mil pessoas) os inativos à procura de emprego mas que não estão disponíveis (28,5 mil) e os inativos disponíveis mas que não procuram emprego (100,5 mil), abrange agora 630 mil pessoas, tendo caído em cadeia e em termos homólogos.A taxa de subutilização do trabalho também diminuiu 0,2 pontos percentuais, nas duas perspetivas, para 11,6%.Estes dados são ajustados de sazonalidade, o que significa que descontam as habituais variações sazonais. Se olharmos para os dados não ajustados a taxa de desemprego subiu para 6,8% em outubro tendo voltado a descer para 6,7% em dezembro.Notícia atualizada pelas 11:37 com mais informação