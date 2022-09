Energia: Costa empurra novas medidas para depois do Conselho de Ministros da UE

europeus da Energia

O primeiro-ministro, António Costa, foi esta quinta-feira questionado sobre se Portugal pondera anunciar uma redução do IVA sobre o gás para combater a escalada dos preços, tal como anunciou esta quinta-feira a vizinha Espanha . Contudo, o governante defendeu, durante uma conferência de imprensa em Moçambique - onde irá estar até sexta-feira -, que "só faz sentido anunciar novas medidas depois do Conselho de Ministrosa 9 de Setembro"."Está marcado um Conselho da Energia da União Europeia para o próximo dia 9, onde esperamos que a União Europeia (UE) aprove um conjunto de medidas como aquelas que temos vindo a defender desde o início desta crise, nomeadamente a reforma do mercado da eletricidade", afirmou o governante, apontando que o mecanismo ibérico, concedido excecionalmente a Portugal e Espanha , tem permitido não contaminar o preço da eletricidade pelo aumento do preço do gás, mas não é suficiente."Precisamos de uma reforma verdadeiramente estrutural e é com agrado que tenho ouvido a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nas últimas semanas a dizer que a Comissão reconhece a necessidade de fazer uma reforma estrutural", acrescentou.O líder do governo socialista referiu ainda que no Conselho de Ministros da próxima segunda-feira, o governo português aprovará um conjunto de medidas de apoio às famílias, uma vez que "já é clara a perspetiva de execução orçamental".