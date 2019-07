Boris Johnson, o ministro que se demitiu para ser primeiro-ministro

Sem direito a surpresas, o Partido Conservador anunciou esta manhã que Boris Johnson venceu a corrida à liderança dos "tories", derrotando o rival Jeremy Hunt num processo eleitoral que se prolongou durante um mês. Foi uma vitória contundente, com Johnson a receber 92.153 votos do total de cerca de 160 mil militantes conservadores habilitados a votar, enquanto Hunt se ficou pelos 46.656 votos.

Esta terça-feira efetiva-se a demissão de Theresa May como líder conservadora e na quarta-feira Boris Johnson é recebido pela rainha no Palácio de Buckingham para ser formalmente designado primeiro-ministro do Reino Unido. No curto discurso de vitória, um "honrado" Boris Johnson agradeceu o serviço prestado por May e destacou o grande adversário que foi Hunt nesta disputa pela liderança "torie".



O agora líder conservador e em breve primeiro-ministro definiu ainda três prioridades a que se junta uma quarta para formar o acrónimo inglês "Dude". "Entregar, unir, derrotar e energizar", que é como quem diz entregar o Brexit, unir o partido e o país, derrotar a oposição trabalhista e estimular o Reino Unido para os desafios que tem pela frente, a começar pela saída do bloco europeu.

Cumpre-se assim um desfecho há muito anunciado e chega ao fim o trilho percorrido durante mais de 30 anos por Johnson para ocupar o número 10 de Downing Street.

Como detalha a revista The Atlantic, todo o percurso político de Boris Johnson – mesmo quando foi jornalista – foi pensado com base na intenção de, um dia, chegar à liderança dos "tories", com cada "passo a ser o prelúdio do seguinte", num percurso sempre ascendente.

Os últimos passos foram já dados sem estar no exercício de cargos públicos, mas bem ativo na vida política. Johnson demitiu-se de ministro dos Negócios Estrangeiros em julho do ano passado em oposição aberta à estratégia de May para a saída do Reino Unido da União Europeia.

O processo do Brexit foi precisamente o fator que mais contribuiu para a chegada ao destino pretendido. Depois de David Cameron se ter demitido devido à derrota no referendo ao Brexit promovido pelo próprio, Boris surgiu logo na linha da frente para lhe suceder.

Tendo liderado a campanha favorável ao divórcio do bloco europeu pelo lado dos "tories", Johnson acabou por não se apresentar na corrida à sucessão de Cameron, sobretudo porque outro "hard brexiteer" (Michael Gove) acabou por não o apoiar, apostando na sua própria candidatura.

Eleita Theresa May, a primeira-ministra escolheu Johnson para a pasta dos Estrangeiros, no que foi uma espécie de prémio ao papel por este desempenhado na campanha pró-Brexit e uma forma de tentar unir as diferentes correntes internas do partido. Este cargo, sempre relevante, foi-o mais ainda mais dada a necessária negociação com Bruxelas dos termos da saída.