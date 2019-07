Trabalhistas prometem novo referendo ao Brexit se houver eleições

Embora o manifesto ainda não tenha sido aprovado pelos líderes do Partido Trabalhista, a promessa de referendar a permanência na União Europeia irá para a frente se Johnson não conseguir que o seu plano para o Brexit seja aprovado no Parlamento.

Os líderes do Partido Trabalhista, maior partido de oposição do Reino Unido, preparam uma campanha estratégica para reverter a votação do Brexit de 2016 e manter o país na União Europeia, isto caso se realizem eleições antecipadas nos próximos meses.