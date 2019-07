Boris Johnson vai ser o próximo primeiro-ministro britânico

No curto discurso de vitória, um "honrado" Boris Johnson agradeceu o serviço prestado por May e destacou o grande adversário que foi Hunt nesta disputa pela liderança "torie". Eleito líder de um partido fortemente dividido, como é prova a fratura relativamente ao processo do Brexit, Johnson retomou o lema de campanha para proclamar como desafios cumprir a saída do Reino Unido da União Europeia e derrotar Jeremy Corbyn, líder do Partido Trabalhista.



O agora líder conservador e em breve primeiro-ministro definiu ainda três prioridades a que se junta uma quarta para formar o acrónimo inglês "Dude". "Entregar, unir, derrotar e energizar", que é como quem diz entregar o Brexit, unir o partido e o país, derrotar a oposição trabalhista e estimular o Reino Unido para os desafios que tem pela frente, a começar pela saída do bloco europeu.

"I say to all the doubters: Dude, we are going to energise the country, we are going to get #Brexit done"



New Tory leader Boris Johnson says as PM he will bring "a new spirit of can-do" to the country#NextPrimeMinister updates: https://t.co/BOPyRfVXUI pic.twitter.com/kZVQo4ruea