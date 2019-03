O momento é histórico, com a divisão a ser o espelho da sociedade britânica. Esta segunda-feira serão discutidas alternativas ao acordo e a Reuters diz que Theresa May poderá mesmo voltar a levar a votos, na terça-feira, o acordo alcançado com a União Europeia.



Theresa May salientou na sexta-feira, após o terceiro chumbo do acordo, que o Parlamento conseguiu chumbar uma não saída, uma saída sem acordo, bem como o acordo de saída.



O tempo está a esgotar-se. A data de saída era a 29 de março, tendo Londres conseguido adiar até 12 de abril. Contudo, o cenário de se conseguir um acordo para uma saída ordeira parece distante.



Vai o Brexit acontecer efetivamente no dia 12 de abril, com ou sem acordo? Ou será adiado? Contudo, um novo adiamento - que May já disse não querer - obrigará o Reino Unido a permanecer na região por, pelo menos, um ano e a participar nas eleições, agendadas para maio.

Theresa May está sob enorme pressão. Depois de ter visto chumbado, pela terceira vez, o seu acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia, a primeira-ministra vai enfrentar o Parlamento novamente. Os trabalhos arrancam esta segunda-feira, com os deputados a tentarem chegar a uma solução que viabilize o Brexit.170 deputados do Partido Conservador, ou seja, mais de metade da bancada parlamentar do partido de May, exigem à primeira-ministra que avance com o Brexit, apelando mesmo a um não acordo, segundo uma carta enviada à líder dos conservadores, citada pelo Sunday Times. Isto ao mesmo tempo que outros deputados apelam a uma saída com um acordo mais moderado.