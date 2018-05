Bruxelas não quer repetir erro: "A prevenção é sempre melhor do que a cura"

Em particular, a Comissão recomenda aos países que "prossigam reformas estruturais que melhorem o ambiente de negócios e as condições para o investimento, especialmente através de reformas nos mercados de produto e de serviços, do apoio à inovação, da melhoria do acesso das pequenas e médias empresas ao financiamento, e do combate à corrupção".O documento divulgado esta quarta-feira é a resposta da Comissão Europeia ao Programa de Estabilidade e ao Programa Nacional de Reformas enviados pelos Estados-membros. Já fora da crise, o foco deste ano é a sustentabilidade para fazer face aos desafios do futuro como as tendências demográficas, a migração e as mudanças climáticas. "Apenas as economias resilientes podem assegurar convergência económica a longo-prazo e reduzir as diferenças sociais", argumenta Bruxelas.Além da mensagem geral, a Comissão Europeia faz recomendações específicas por país. Para Portugal a mensagem é de contenção da despesa , mantendo a recomendação de um corte estrutural de 0,6% do défice. "Assegurem que a taxa de crescimento da despesa pública primária não exceda os 0,7% em 2019, correspondendo a um ajustamento anual estrutural de 0,6% do PIB", lê-se no documento para Portugal.



Questionado sobre a situação em Itália, onde as intenções do novo Governo podem ir contra o Pacto de Estabilidade, Pierre Moscivici disse que a Comissão Europeia respeita a "legitimidade democrática" e irá interpretar as regras "de forma inteligente e flexível" num ambiente de diálogo. No entanto, o comissário europeu deixou uma mensagem clara aos italianos de que é preciso baixar a dívida do país, a segunda maior da União Europeia.



Uma das decisões desta quarta-feira passa pela recomendação da saída de França do Procedimento Por Défices Excessivos (PDE), tal como aconteceu com Portugal há um ano. "O fim do PDE é um momento importante para a França por marcar o fim de nove longos anos difíceis e, por vezes, dolorosos esforços orçamentais, mas necessários", disse o também ex-ministro das Finanças do país, Pierre Moscovici.Neste momento, apesar dos sinais positivos, Espanha é o único país que está sob o PDE.Entre os avisos, os países visados são a Hungria e a Roménia onde existe um "desvio significativo" no ajustamento pedido no objectivo de médio prazo e face às recomendações de Bruxelas.(Notícia em actualização)