A economia do Reino Unido contraiu 1,5% no primeiro trimestre de 2021, superando as expectativas dos analistas, que apontavam para uma contração de 1,7% no arranque do ano. O confinamento, com medidas rígidas para tentar controlar a evolução da pandemia, que vigorou nos primeiros meses de 2021, teve peso no desempenho da economia do Reino Unido.De acordo com os dados revelados esta quarta-feira, que ainda são provisórios, no final de março foi já sentida alguma recuperação da economia, à medida que alguns espaços comerciais começaram a abrir portas, animando o consumo. O facto de a campanha de vacinação no Reino Unido estar a decorrer a bom ritmo, com já quase 70% da população a ter recebido uma dose de alguma vacina, tem permitido ao país aliviar as restrições.O gabinete de estatística britânico aponta que, em março, a economia britânica tenha crescido 2,1% face ao mês anterior, ligeiramente acima daquilo que era esperado.Em termos homólogos, o produto interno bruto (PIB) do Reino Unido tombou 6,1% no primeiro trimestre deste ano.Esta semana, Boris Johnson anunciou mais um passo no desconfinamento britânico: a partir do próximo dia 17 de maio, os cidadãos poderão regressar às viagens internacionais.