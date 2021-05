ISEG vê economia portuguesa a crescer acima de 10% no segundo trimestre

A economia portuguesa deverá acelerar fortemente o crescimento no segundo trimestre deste ano, beneficiando com o início do desconfinamento e o efeito de base, dado que no período homólogo o produto interno bruto (PIB).

A estimativa do ISEG, divulgada esta sexta-feira na Síntese de Conjuntura de abril, aponta para um crescimento homólogo do PIB português entre 10 a 15%.

"Como seria de esperar, dados os efeitos base, os primeiros dados relativos ao segundo trimestre caraterizam-se por apresentarem variações homólogas altamente positivas", refere o Grupo de Análise Económica da universidade, dando contra que "a resposta da economia será, inicialmente, relativamente rápida e robusta".

O segundo trimestre deste ano compara em termos homólogos com um período em que o PIB encolheu 16,3%, naquela que foi a contração trimestral mais forte da democracia portuguesa.

Segundo divulgou o INE na semana passada, no primeiro trimestre deste ano o PIB registou uma contração de 5,4% devido ao "agravamento da crise sanitária", embora tenha beneficiado de "um efeito base decorrente do facto de o primeiro confinamento ter sido imposto em meados de março de 2020", salienta o ISEG.

Agora, a partir do segundo trimestre, "num cenário plausível de controlo da pandemia, espera-se que a economia regresse a um crescimento mais regular e sustentado".

Tendo em conta esta perspetiva, o ISEG admite que, "atendendo às expectativas de controlo continuado da crise sanitária", será "mais provável que o crescimento em 2021 se venha a situar no intervalo de 3,5% a 4,5%".

Em fevereiro o ISEG apontava para um crescimento entre 2,5% e 4,5% este ano, pelo que a nova estimativa tem um ponto central mais elevado.

No Programa de Estabilidade para o período de 2021-2025, o Governo inscreveu uma meta de crescimento do PIB este ano de 4%, em linha com as projeções das principais instituições.

A Comissão Europeia aponta para uma subida do PIB de 4,1% este ano, o Banco de Portugal e o FMI esperam 3,9% e o Conselho das Finanças Públicas é mais cauteloso, antecipando 3,3%.